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Глава Минздрава предупредил о риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне

Глава Минздрава Мурашко предупредил о риске подъема заболеваемости COVID-19 в России в июне
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Существует высокий риск нового подъема заболеваемости COVID-19 в России в июне. Об этом в субботу, 30 апреля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема. Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце: конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал он журналистам.

Министр подчеркнул, что не стоит ждать новой волны заболеваемости, необходимо уже сейчас заняться профилактикой.

23 апреля основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

Днем ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 45,2 до 43,7%.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации. В ведомстве отметили, что в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 233 случая заболевания ковидом. Также в ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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