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Иммунолог Крючков спрогнозировал новый всплеск COVID-19 в мае и июне

Иммунолог Крючков предупредил о новом всплеске COVID-19 в России
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Медик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Статистические данные косвенно указывают на вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России, который может произойти мае и июне. Об этом в воскресенье, 8 мая, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

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«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «Дельтой», ни с «Омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

При этом новая волна заболеваемости может остаться незамеченной: по словам Крючкова, не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование. Однако уже осенью могут появиться новые линии коронавирусной инфекции.

2 мая врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал небольшой подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников. В то же время он исключил вероятность большого скачка распространения инфекции в России по причине уменьшения интенсивности поездок россиян в другие страны.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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