Роспотребнадзор допустил возвращение «Дельта»-штамма COVID-19 в Россию

Штамм «Дельта» может снова распространиться на территории Российской Федерации. Об этом во вторник, 10 мая, предупредил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, «Дельта» тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к «Омикрону» и его семейству увеличивается, «Дельта» или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Ранее, 8 мая, эксперт заявил, что уровень заболеваемости «стелс-Омикроном» среди россиян держится на низких уровнях благодаря хорошей «иммунной прослойке».

В этот же день кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что статистические данные косвенно указывают на вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России, который может произойти в мае и июне. При этом новая волна заболеваемости может остаться незамеченной: не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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