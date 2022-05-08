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Роспотребнадзор оценил заболеваемость COVID-19 из-за «стелс-Омикрона»

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Медики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Штамм коронавируса «стелс-Омикрон» не влияет на рост заболеваемости в России. Этому способствует хорошая «иммунная прослойка», рассказал в воскресенье, 8 мая, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«BA.2 не приводит к росту заболеваемости в РФ, наоборот, она держится на низких уровнях, что обусловлено хорошей «иммунной прослойкой» (невосприимчивой к инфекционным агентам частью населения. — Ред.), — рассказал он «РИА Новости».

Хафизов добавил, что название штамма «стелс-Омикрон» оправданно, так как он сильно отличается от варианта BA.1, хотя появились они примерно в одно и то же время. Ранее специалист заявлял, что вариант этого штамма коронавируса доминирует в России — на его долю приходится более 90% всех случаев заражений.

Также в этот день кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что статистические данные косвенно указывают на вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России, который может произойти мае и июне. При этом новая волна заболеваемости может остаться незамеченной: не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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