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Роспотребнадзор назвал BA.4 и BA.5 самыми заразными линиями «Омикрона»

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») являются более заразными, чем предыдущие геноварианты, и могут частично уходить от иммунной защиты. Об этом 11 мая сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного более трансмиссивны, чем ранние формы «Омикрона», и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее коронавирусной инфекцией или вакцинацией», — приводит его слова ТАСС.

Хафизов отметил сходство BA.4, BA.5 со «стелс-Омикроном», у них есть две основные мутации, помогающие новым вариантам уклоняться от антител.

В ЮАР на данный момент самое большое количество случаев инфицирования коронавирусом приходится именно на эти две линии «Омикрона» — до 75%.

При этом другой вариант «Омикрона», BA.2.12.1, быстро распространяется в Северной Америке, и «ожидается, что он станет доминирующим в США». Кроме того, данная линия также обладает мутацией, способной обходить антитела, блокирующие вирус.

6 мая «Известия» публиковали результаты опроса экспертов относительно вопроса, ожидается ли новый подъем заболеваемости COVID-19 на фоне быстрого распространения BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Так, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов выразил мнение, что BA.2.12.1, который крайне быстро распространяется по территории США, едва ли ограничится только этой территорией.

Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. С этих штаммов может начаться новая волна пандемии, заключили они.

Накануне ВОЗ сообщила, что в мире увеличивается число стран, в которых выявляются новые подвиды омикрон-штамма коронавируса. При этом у ВОЗ нет сведений, которые позволяют утверждать, что заражение этими подвидами приводит к более тяжелому течению болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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