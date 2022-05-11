Роспотребнадзор назвал BA.4 и BA.5 самыми заразными линиями «Омикрона»

Линии штамма коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») являются более заразными, чем предыдущие геноварианты, и могут частично уходить от иммунной защиты. Об этом 11 мая сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного более трансмиссивны, чем ранние формы «Омикрона», и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее коронавирусной инфекцией или вакцинацией», — приводит его слова ТАСС.

Хафизов отметил сходство BA.4, BA.5 со «стелс-Омикроном», у них есть две основные мутации, помогающие новым вариантам уклоняться от антител.

В ЮАР на данный момент самое большое количество случаев инфицирования коронавирусом приходится именно на эти две линии «Омикрона» — до 75%.

При этом другой вариант «Омикрона», BA.2.12.1, быстро распространяется в Северной Америке, и «ожидается, что он станет доминирующим в США». Кроме того, данная линия также обладает мутацией, способной обходить антитела, блокирующие вирус.

6 мая «Известия» публиковали результаты опроса экспертов относительно вопроса, ожидается ли новый подъем заболеваемости COVID-19 на фоне быстрого распространения BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Так, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов выразил мнение, что BA.2.12.1, который крайне быстро распространяется по территории США, едва ли ограничится только этой территорией.

Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. С этих штаммов может начаться новая волна пандемии, заключили они.

Накануне ВОЗ сообщила, что в мире увеличивается число стран, в которых выявляются новые подвиды омикрон-штамма коронавируса. При этом у ВОЗ нет сведений, которые позволяют утверждать, что заражение этими подвидами приводит к более тяжелому течению болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.