ВОЗ сообщила об увеличении случаев фиксации подвидов «Омикрона» в мире

В мире увеличивается число стран, в которых выявляются новые подвиды «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 4 мая сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Омикрон» сейчас является «доминирующим вариантом [коронавируса] в глобальном масштабе», — сказано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В организации заявили о более высокой заразности новых подвидов. Штамм продолжает эволюционировать, что приводит к появлению подвидов с «несколько отличающимся набором мутаций», которые обладают «преимуществом более быстрого роста» по сравнению с другими подвидами благодаря способности «избегать воздействия иммунитета».

По данным международной базы GISAID и сведениям ВОЗ, растет число государств, которые сообщают о выявлении подвариантов «Омикрон»-штамма BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. При этом у ВОЗ нет сведений, которые позволяют утверждать, что заражение этими подвидами приводит к более тяжелому течению болезни.

22 апреля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что коронавирус не исчезнет полностью, новые волны заболеваемости будут периодически возникать. За два дня до этого Хафизов рассказал, что в России не выявлено новых штаммов коронавируса, доминирующим вариантом в стране по-прежнему является «Омикрон».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».