Эксперт Хафизов исключил вероятность исчезновения коронавируса

Коронавирус полностью не исчезнет, вероятно, он останется навсегда, периодически вызывая новые волны заболеваемости. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал «РИА Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру», — отметил он.

Ранее, 21 апреля, Хафизов заявил, что штамм COVID-19 «Дельта» практически исчез из России. По его словам, заражений этим вариантом коронавируса в России уже практически не фиксируется, однако он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму.

20 апреля Хафизов рассказал, что в России не выявлено новых штаммов коронавируса, доминирующим вариантом в стране по-прежнему является «Омикрон». Ученый отметил, что среди новых случаев COVID-19 доминируют две сублинии «Омикрона» — ВА.1 и ВА.2 («стелс-Омикрон»), при этом доля этих штаммов к концу марта достигла 80% и существенно с тех пор не меняется.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации. В ведомстве отметили, что в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тыс. населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее, пишет НСН. Также в ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.