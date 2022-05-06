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Ученые предсказали новые волны пандемии из-за трех новых штаммов «Омикрона»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три новых геноварианта «Омикрона», на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Речь идет о линиях коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант).

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«Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией», — сказал «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Распространится ли нью-йоркский вариант в других странах, покажет время, добавил он.

Что касается южноафриканских линий BA.4 и BA.5, повышенное внимание к ним связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших, сказали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это подтверждают и исследования. Как указано в препринте ученых из Чанпинской лаборатории КНР, американский BA.2.12.1 и африканские BA.4 и BA.5 уклоняются от антител гораздо эффективнее всех других вариантов.

«По сравнению с BA.2 эти линии демонстрируют более сильный уход из-под плазмы вакцинированных тремя дозами и, что поразительно, вакцинированных и переболевших BA.1», — указано в аннотации к исследованию.

Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. А значит, с этих штаммов может начаться новая волна пандемии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бес вариантов: миру грозит новая волна COVID из-за новых штаммов «Омикрона»

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