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В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 41,2%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился за неделю с 42,9% до 41,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф 6 мая.

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Вакцинацию первым компонентом препаратами против COVID-19 в стране провели 90 793 385 раз, полный цикл вакцинации прошли 86 891 260 человек.

2 мая врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал небольшой подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников. В то же время он исключил вероятность большого скачка распространения инфекции в России по причине уменьшения интенсивности поездок россиян в другие страны.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

27 апреля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России сейчас относительно стабильная. При этом, по ее словам, подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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