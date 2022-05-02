Врач предупредил о небольшом подъеме заболеваемости COVID-19 в мае

После майских праздников можно ожидать небольшое повышение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил 2 мая врач-инфекционист Николай Малышев.

«Некоторое повышение возможно. Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой», — приводит его слова «РИА Новости».

Врач подчеркнул, что большого скачка заболеваемости не случится, поскольку сейчас россияне меньше стали выезжать за рубеж.

«Всё-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее начался подъем, а это связано с миграцией населения», — добавил Малышев.

Он уточнил, что внутренняя миграция в России тоже невысока, и никакого значительного влияния не окажет.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Известиями» сообщил, что новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России возможны, однако они не будут такими масштабными, как с приходом штамма «Омикрон».

27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице находится на самом низком уровне. Он отметил, что столица «пережила» штамм коронавируса «Омикрон», который очень быстро распространялся.

23 апреля основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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