Прямой эфир
Мир
В иракском Эрбиле обстреляли нефтеперерабатывающий завод
Мир
Байден обсудил со спикером палаты представителей Пелоси ее визит в Киев
Мир
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию
Мир
ФРГ попросила ЕС дать ей время для подготовку к отказу от нефти из РФ
Мир
МИД Турции предупредил Москву об ответе в случае нападения на члена НАТО
Мир
Польша передала Украине 232 танка и системы залпового огня
Мир
Оппозиция Армении объявила о начале круглосуточных акций протеста в Ереване
Мир
The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих экономических блока
Мир
В конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины
Мир
Дипломата РФ вызвали в МИД Швеции из-за якобы нарушения воздушного пространства страны
Мир
Финляндия объявила о планах укрепить заграждения на границе с Россией
Сюжет:

Врач предупредил о небольшом подъеме заболеваемости COVID-19 в мае

Инфекционист Малышев предупредил о риске подъема заболеваемости COVID-19 после майских праздников
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После майских праздников можно ожидать небольшое повышение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил 2 мая врач-инфекционист Николай Малышев.

«Новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты»
Главный кардиолог Московской области Мария Глезер — о влиянии «Омикрона» на сердце и сосуды, о запасах лекарств и самом опасном возрасте для мужчин

«Некоторое повышение возможно. Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой», — приводит его слова «РИА Новости».

Врач подчеркнул, что большого скачка заболеваемости не случится, поскольку сейчас россияне меньше стали выезжать за рубеж.

«Всё-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее начался подъем, а это связано с миграцией населения», — добавил Малышев.

Он уточнил, что внутренняя миграция в России тоже невысока, и никакого значительного влияния не окажет.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Известиями» сообщил, что новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России возможны, однако они не будут такими масштабными, как с приходом штамма «Омикрон».

27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице находится на самом низком уровне. Он отметил, что столица «пережила» штамм коронавируса «Омикрон», который очень быстро распространялся.

23 апреля основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022