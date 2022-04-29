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Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в России

Иммунолог Крючков заявил о возможности новой вспышки заболеваемости COVID-19 в России
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Новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России возможны, однако они не будут такими масштабными, как с приходом штамма «Омикрон». Об этом в пятницу, 30 апреля, «Известиям» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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«На мой взгляд, рост возможен с мая по июнь. Но основной всплеск заболеваемости может произойти в начале осени. Во-первых, это время сезонных заболеваний, во-вторых, люди будут возвращаться с отдыха, в городе вновь появятся часы пик, что также является благоприятным фактором для распространения вирусов», — отметил специалист.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на то, что пандемия коронавируса пока не закончилась. Она подчеркнула, что во всех субъектах РФ сохраняется высокий риск увеличения заболеваемости, передает «Газета.Ru».

27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице находится на самом низком уровне. По его словам, Москва «пережила» штамм коронавируса «Омикрон», который очень быстро распространялся. Собянин выразил мнение, что этот вариант вируса провел «высокую иммунизацию населения и пока отступил».

Между тем 23 апреля основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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