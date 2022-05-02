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«Новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты»

Главный кардиолог Московской области Мария Глезер — о влиянии «Омикрона» на сердце и сосуды, о запасах лекарств и самом опасном возрасте для мужчин
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«Новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты»
2022-04-27 18:35:49
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COVID-19 повышает риск сердечно-сосудистых осложнений в два раза, даже если человек переболел легко, а штамм «Омикрон» провоцирует инфаркты так же часто, как это делают грипп и воспаление легких, рассказала главный внештатный кардиолог минздрава Московской области, завкафедрой кардиологии МОНИКИ, профессор Мария Глезер. В интервью «Известиям» она также объяснила, кому и зачем нужна углубленная диспансеризация после перенесенного коронавируса, насколько велики запасы жизненно важных лекарств для кардиологических больных и пожурила некоторых россиян за легкомысленное отношение к своему здоровью.

СOVID бьет по сердцу

— Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России по-прежнему занимает первое место, и она продолжает расти. С чем это связано?

— Первое место сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности — это довольно обычная ситуация. Она характерна для стран с высоким и средним доходом. У нас очень малый процент смертей от детских болезней, неблагоприятных родов и так далее. Люди умирают от болезней цивилизации, к которым относятся и сердечно-сосудистые. Вопрос скорее не в количестве, а в возрасте, в котором они умирают. Наша задача — сделать так, чтобы заболевали и умирали позже.

А в каком возрасте умирают пациенты в России?

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Фото: ksgs.mz.mosreg.ru
Главный кардиолог Московской области Мария Глезер
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— В каких-то странах это 79–80 лет. А наши пациенты, особенно мужчины, умирают рано, около 60 лет. Кстати, те, кто переживает этот порог, потом обычно живут долго и хорошо. В целом то, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России выше, чем в развитых странах, связано со многими причинами, объективными и субъективными.

Объективные причины — это большое количество факторов риска: курение, ожирение, гипертония. Да и лечатся наши люди плохо и неохотно. В частности, при гипертонии люди не очень понимают, что они должны делать, что нужно каждый день принимать лекарства, контролировать артериальное давление, правильно питаться. Субъективные причины — это подходы к статистической регистрации: какие-то страны считают только ишемическую болезнь сердца (уменьшение или полная остановка кровоснабжения сердечной мышцы. — «Известия») и не ишемические причины, а инсульты считают отдельно, мы же считаем всё вместе.

— Как на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повлияла пандемия коронавируса?

— Смертность от болезней кровообращения снижалась до 2020 года. Потом, когда начался COVID-19, она стала увеличиваться. Дело в том, что при инфекции COVID-19 в первую очередь поражается эндотелий (внутренняя поверхность сосудов. — «Известия»), который в обычных условиях препятствует образованию атеросклеротических бляшек и тромбов.

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Из-за поражения целостности эндотелия происходят дестабилизация атеросклеротических бляшек, нарушение целостности их покрышки. Факторы, которые увеличивают тромбообразование, активируются, а факторы, которые в нормальных условиях должны способствовать снижению тромбообразования, снижаются. Это приводит к сердечно-сосудистым катастрофам, таким как инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы периферических сосудов.

Кроме того, не нужно забывать, что могут возникать и воспалительные заболевания, например миокардиты.

Сейчас ограничения сняты. Пандемия сошла на нет?

— Оттого, что сняли масочный режим, COVID-19 никуда не делся. Мы должны не просто быть готовы к выявлению пациентов и оказанию помощи, но и понимать, что и в постковидный период люди, которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и те, кто не страдал, подвержены большему риску.

Новые волны
вирус больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Недавно были опубликованы данные о том, что у лиц, уже перенесших COVID-19, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их обострения может увеличиться в два и более раза. Поэтому после этой инфекции нужна углубленная диспансеризация. И люди должны понимать, что надо прийти, показаться, провериться, наблюдаться, потому что от собственного отношения к здоровью, личной ответственности тоже зависит очень многое.

Если COVID не ушел, то каким вы видите дальнейшее развитие пандемии?

Она будет идти волнами — то больше, то меньше. Будет определенная сезонность, как у гриппа. Мы должны быть к этому готовы, наблюдать людей и понимать, когда им нужно обращаться к специалистам, когда нет. Нужно отдавать себе отчет в том, что новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты.

— Сейчас в России доминирует «Омикрон». Конкретно этот штамм как-то влияет на сердце и сосуды?

Любой вирус, да вообще любой воспалительный процесс провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Мы знаем, сколько нестабильной стенокардии и инфарктов бывает сразу после воспаления легких, гриппа и так далее. «Омикрон» в этом плане ничем не отличается. Поэтому стоит усвоить одно правило — за собой нужно следить. Это касается всего — контроля холестерина, артериального давления, физических нагрузок.

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Запас лекарств не тянет

То есть эти факторы помимо генетики можно назвать основными?

Все факторы риска давно хорошо известны. Ничего нового не придумали. Питание должно быть правильным: в рационе обязательны свежие овощи, фрукты. Это снижает риск развития осложнений, таких как инфаркты, инсульты. Например, пять порций свежих овощей и фруктов в день до 500 г снижает риск инсульта у мужчин. А у женщин — нет. Женщинам нужно больше 500 г в сутки.

Почему так происходит?

— Это особенности функционирования сосудов, причем в рекомендациях написано, что картофель ни в каком виде не является свежим фруктом и свежим овощем. Нужно выбирать яркие, темно окрашенные фрукты и овощи, которые дают много флавоноидов и витаминов, улучшают функционирование сосудов. Именно такое питание может снижать риск инсультов.

Новые волны
овощи фрукты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— А витамины в добавках?

— Правильную еду не заменить добавками. Все же хотят волшебную таблетку. Принял – и всё, и ты здоров. Так, к сожалению, не бывает.

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— Но ведь лекарства также играют свою важную роль и есть больные, которым питанием не помочь. Сейчас сложная международная обстановка. Всех ли препаратов нам хватает в этой связи?

— Пока нет прогнозов, что чего-то будет не хватать. Потому что логистика — решаемый вопрос, всегда можно найти пути, как привезти препараты. Сейчас во всяком случае всё есть в большом количестве и даже с запасом.

По Московской области у нас на год с лишним точно есть запас препаратов, практически всех. Проблема в другом. Проблема в том, что больные у нас не понимают необходимости постоянного лечения. Прекращают, бросают, не приходят. Нужно призывать людей более ответственно относиться к своему здоровью.

— Насколько я понимаю, часть лекарств пациенты могут получать бесплатно. Расскажите о программе льготного обеспечения лекарствами. Для кого она предназначена?

— Эта программа рассчитана на пять категорий пациентов. Лица, перенесшие инфаркты, инсульты, стентирование, аортокоронарное шунтирование и абляцию проводящих путей сердца при нарушении их ритма. Набор из 23 препаратов, которые предоставляются пациентам по этой программе, вполне достаточен. Сейчас программу расширили до двух лет.

Новые волны
таблетки лекарства
Фото: Global Look Press/Frank May

Но есть и другой аспект. Много смертей вызвано хроническими заболеваниями. Мне кажется, было бы целесообразным расширить программу на пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Есть инновационные подходы, которые могут продлить их жизнь на 38 лет. Вдумайтесь в эти цифры. Сейчас, пока у таких пациентов не случился инсульт или инфаркт, они не могут претендовать на участие в программе бесплатного обеспечения лекарствами. Но ведь именно в этот период, когда болезнь еще не зашла далеко, можно реально изменить прогноз жизни этих пациентов. Поэтому важно было бы включить их в программу. Такие предложения в настоящее время рассматриваются.

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— Кто сможет воспользоваться двухлетней программой льготного обеспечения?

— Те, кто получал препараты с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года, они будут получать их еще год. Очень важно, чтобы в течение первого года люди не просто не бросали терапию, а чтобы они не ушли из-под наблюдения. Мне кажется, что информирование населения о возможностях этого двухгодичного получения бесплатных льготных препаратов очень важно.

Осталось только действовать

— Из-за пандемии мы увидим дальнейший рост заболеваний сердца и сосудов?

— Чаще будут выявляться гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Надо принимать меры первичной и вторичной профилактики. Все это отработано и хорошо известно, рекомендации все написаны. Алгоритмы замечательные. На сайте минздрава они размещены. То есть врачи информированы о том, что они должны делать. Осталось только руководствоваться ими, действовать.

Новые волны
старик тень
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— На ваш взгляд, какую роль в этом играет вакцинация?

— Вирус мутирует, и стопроцентной защиты от заражения новыми штаммами прививка не даст. Вас привили от «Дельты», а заболели вы потом «Омикроном». Такое может быть. Но есть и перекрестная реакция иммунитета. Известно, что те, кто привит, болеют менее тяжело. У них меньше необходимости в подключении искусственной вентиляции легких. Среди них меньше смертей в реанимационных отделениях.

Поэтому вакцинироваться люди должны. Особенно лица старше 65 лет, особенно имеющие сердечно-сосудистые заболевания, потому что это основная группа риска.

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