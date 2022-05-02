«Новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты»

COVID-19 повышает риск сердечно-сосудистых осложнений в два раза, даже если человек переболел легко, а штамм «Омикрон» провоцирует инфаркты так же часто, как это делают грипп и воспаление легких, рассказала главный внештатный кардиолог минздрава Московской области, завкафедрой кардиологии МОНИКИ, профессор Мария Глезер. В интервью «Известиям» она также объяснила, кому и зачем нужна углубленная диспансеризация после перенесенного коронавируса, насколько велики запасы жизненно важных лекарств для кардиологических больных и пожурила некоторых россиян за легкомысленное отношение к своему здоровью.

СOVID бьет по сердцу

— Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России по-прежнему занимает первое место, и она продолжает расти. С чем это связано?

— Первое место сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности — это довольно обычная ситуация. Она характерна для стран с высоким и средним доходом. У нас очень малый процент смертей от детских болезней, неблагоприятных родов и так далее. Люди умирают от болезней цивилизации, к которым относятся и сердечно-сосудистые. Вопрос скорее не в количестве, а в возрасте, в котором они умирают. Наша задача — сделать так, чтобы заболевали и умирали позже.

— А в каком возрасте умирают пациенты в России?

Фото: ksgs.mz.mosreg.ru Главный кардиолог Московской области Мария Глезер

— В каких-то странах это 79–80 лет. А наши пациенты, особенно мужчины, умирают рано, около 60 лет. Кстати, те, кто переживает этот порог, потом обычно живут долго и хорошо. В целом то, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России выше, чем в развитых странах, связано со многими причинами, объективными и субъективными.

Объективные причины — это большое количество факторов риска: курение, ожирение, гипертония. Да и лечатся наши люди плохо и неохотно. В частности, при гипертонии люди не очень понимают, что они должны делать, что нужно каждый день принимать лекарства, контролировать артериальное давление, правильно питаться. Субъективные причины — это подходы к статистической регистрации : какие-то страны считают только ишемическую болезнь сердца (уменьшение или полная остановка кровоснабжения сердечной мышцы. — «Известия») и не ишемические причины, а инсульты считают отдельно, мы же считаем всё вместе.

— Как на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повлияла пандемия коронавируса?

— Смертность от болезней кровообращения снижалась до 2020 года. Потом, когда начался COVID-19, она стала увеличиваться. Дело в том, что при инфекции COVID-19 в первую очередь поражается эндотелий (внутренняя поверхность сосудов. — «Известия»), который в обычных условиях препятствует образованию атеросклеротических бляшек и тромбов.

Из-за поражения целостности эндотелия происходят дестабилизация атеросклеротических бляшек, нарушение целостности их покрышки. Факторы, которые увеличивают тромбообразование, активируются, а факторы, которые в нормальных условиях должны способствовать снижению тромбообразования, снижаются. Это приводит к сердечно-сосудистым катастрофам, таким как инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы периферических сосудов.

Кроме того, не нужно забывать, что могут возникать и воспалительные заболевания, например миокардиты.

— Сейчас ограничения сняты. Пандемия сошла на нет?

— Оттого, что сняли масочный режим, COVID-19 никуда не делся. Мы должны не просто быть готовы к выявлению пациентов и оказанию помощи, но и понимать, что и в постковидный период люди, которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и те, кто не страдал, подвержены большему риску.

Новые волны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Недавно были опубликованы данные о том, что у лиц, уже перенесших COVID-19, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их обострения может увеличиться в два и более раза. Поэтому после этой инфекции нужна углубленная диспансеризация. И люди должны понимать, что надо прийти, показаться, провериться, наблюдаться, потому что от собственного отношения к здоровью, личной ответственности тоже зависит очень многое.

— Если COVID не ушел, то каким вы видите дальнейшее развитие пандемии?

— Она будет идти волнами — то больше, то меньше. Будет определенная сезонность, как у гриппа. Мы должны быть к этому готовы, наблюдать людей и понимать, когда им нужно обращаться к специалистам, когда нет. Нужно отдавать себе отчет в том, что новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты.

— Сейчас в России доминирует «Омикрон». Конкретно этот штамм как-то влияет на сердце и сосуды?

— Любой вирус, да вообще любой воспалительный процесс провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Мы знаем, сколько нестабильной стенокардии и инфарктов бывает сразу после воспаления легких, гриппа и так далее. «Омикрон» в этом плане ничем не отличается. Поэтому стоит усвоить одно правило — за собой нужно следить. Это касается всего — контроля холестерина, артериального давления, физических нагрузок.

Запас лекарств не тянет

— То есть эти факторы помимо генетики можно назвать основными?

— Все факторы риска давно хорошо известны. Ничего нового не придумали. Питание должно быть правильным: в рационе обязательны свежие овощи, фрукты. Это снижает риск развития осложнений, таких как инфаркты, инсульты. Например, пять порций свежих овощей и фруктов в день до 500 г снижает риск инсульта у мужчин. А у женщин — нет. Женщинам нужно больше 500 г в сутки.

— Почему так происходит?

— Это особенности функционирования сосудов, причем в рекомендациях написано, что картофель ни в каком виде не является свежим фруктом и свежим овощем. Нужно выбирать яркие, темно окрашенные фрукты и овощи, которые дают много флавоноидов и витаминов, улучшают функционирование сосудов. Именно такое питание может снижать риск инсультов.

Новые волны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— А витамины в добавках?

— Правильную еду не заменить добавками. Все же хотят волшебную таблетку. Принял – и всё, и ты здоров. Так, к сожалению, не бывает.

— Но ведь лекарства также играют свою важную роль и есть больные, которым питанием не помочь. Сейчас сложная международная обстановка. Всех ли препаратов нам хватает в этой связи?

— Пока нет прогнозов, что чего-то будет не хватать. Потому что логистика — решаемый вопрос, всегда можно найти пути, как привезти препараты. Сейчас во всяком случае всё есть в большом количестве и даже с запасом.

По Московской области у нас на год с лишним точно есть запас препаратов, практически всех. Проблема в другом. Проблема в том, что больные у нас не понимают необходимости постоянного лечения. Прекращают, бросают, не приходят. Нужно призывать людей более ответственно относиться к своему здоровью.

— Насколько я понимаю, часть лекарств пациенты могут получать бесплатно. Расскажите о программе льготного обеспечения лекарствами. Для кого она предназначена?

— Эта программа рассчитана на пять категорий пациентов. Лица, перенесшие инфаркты, инсульты, стентирование, аортокоронарное шунтирование и абляцию проводящих путей сердца при нарушении их ритма. Набор из 23 препаратов, которые предоставляются пациентам по этой программе, вполне достаточен. Сейчас программу расширили до двух лет.

Новые волны Фото: Global Look Press/Frank May

Но есть и другой аспект. Много смертей вызвано хроническими заболеваниями. Мне кажется, было бы целесообразным расширить программу на пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Есть инновационные подходы, которые могут продлить их жизнь на 3 – 8 лет. Вдумайтесь в эти цифры. Сейчас, пока у таких пациентов не случился инсульт или инфаркт, они не могут претендовать на участие в программе бесплатного обеспечения лекарствами. Но ведь именно в этот период, когда болезнь еще не зашла далеко, можно реально изменить прогноз жизни этих пациентов. Поэтому важно было бы включить их в программу. Такие предложения в настоящее время рассматриваются.

— Кто сможет воспользоваться двухлетней программой льготного обеспечения?

— Те, кто получал препараты с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года, они будут получать их еще год. Очень важно, чтобы в течение первого года люди не просто не бросали терапию, а чтобы они не ушли из-под наблюдения. Мне кажется, что информирование населения о возможностях этого двухгодичного получения бесплатных льготных препаратов очень важно.

Осталось только действовать

— Из-за пандемии мы увидим дальнейший рост заболеваний сердца и сосудов?

— Чаще будут выявляться гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Надо принимать меры первичной и вторичной профилактики. Все это отработано и хорошо известно, рекомендации все написаны. Алгоритмы замечательные. На сайте минздрава они размещены. То есть врачи информированы о том, что они должны делать. Осталось только руководствоваться ими, действовать.

Новые волны Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— На ваш взгляд, какую роль в этом играет вакцинация?

— Вирус мутирует, и стопроцентной защиты от заражения новыми штаммами прививка не даст. Вас привили от «Дельты», а заболели вы потом «Омикроном». Такое может быть. Но есть и перекрестная реакция иммунитета. Известно, что те, кто привит, болеют менее тяжело. У них меньше необходимости в подключении искусственной вентиляции легких. Среди них меньше смертей в реанимационных отделениях.

Поэтому вакцинироваться люди должны. Особенно лица старше 65 лет, особенно имеющие сердечно-сосудистые заболевания, потому что это основная группа риска.