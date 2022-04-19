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Посольство РФ попросило Черногорию объяснить публикацию главы МИД о разрыве дипотношений

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Посольство РФ в Черногории направило ноту в МИД республики во вторник, 19 апреля, из-за публикации в аккаунте ведомства в Twitter сообщения о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», — цитирует дипведомство ТАСС.

Речь идет о словах главы МИД Черногории Джордже Радуловича, которые тот опубликовал 18 апреля. Радулович написал, что Черногории необходимо разорвать дипломатические отношения с Россией. Отмечается, что пост был удален всего через несколько часов после публикации.

7 апреля власти Черногории предписали четырем русским дипломатам выехать из страны в течение недели. Представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день сказала, что российские власти дадут соответствующий ответ на подобное решение руководства Черногории.

6 апреля Захарова отметила, что высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию.

5 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в общей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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