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Премьер Канады отказался от высылки российских дипломатов

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Власти Канады не станут высылать российских дипломатов из страны. Об этом 6 апреля заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции, передает Radio Canada.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Мы должны быть очень осторожными. <...> Мы не хотим лишиться ресурсов в Москве в период кризиса. <...> Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что мы планируем сделать, как и другие страны и наши союзники, мы знаем, что это приведет к потере наших дипломатов в Москве», — сказал он.

Страны Европы в последнее время активно высылают российских дипломатов. Так, о высылке сотрудников дипмиссий РФ с конца марта объявили в том числе Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Кроме того, власти Хорватии заявили о намерении выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и ЕС.

4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что западные страны в последние десятилетия используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

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