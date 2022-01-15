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Вирусолог Чумаков оценил шансы на завершение пандемии из-за «Омикрона»

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По сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание COVID-19, вызванное штаммом «Омикрон», протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится, рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков.

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«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — заявил он в эфире «Радио России».

Ученый отметил, что пандемия коронавирусной инфекции может скоро закончиться. По его словам, в целом пандемии не длятся больше двух-трех лет. В пример он привел эпидемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918 году.

«По разным оценкам, от 50 до 100 млн человек погибло. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — отметил Чумаков.

Также он рассказал, что коронавирус значительно изменился и сейчас им в большей мере заболевают молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче. По словам Чумакова, «Омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не так часто прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19.

Чумаков также рассказал об основных симптомах нового штамма. По его словам, это головная боль, насморк, кашель и раздражение в носу.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что беременные женщины больше подвержены риску при штамме коронавируса «Омикрон», им настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

12 января директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что избежать заражения штаммом «Омикрон» не удастся никому, однако вакцинированные легче перенесут заболевание.

Президент России Владимир Путин в тот же день на совещании с членами правительства заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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