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Вирусолог спрогнозировал заболеваемость COVID в РФ до 500 тыс. случаев в день

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Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19, уверен вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Причина — быстрое распространение штамма «Омикрон».

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«По сравнению со штаммом «Дельта», у «Омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется. Поэтому масштаб пятой волны коронавируса в России может быть колоссальным. Мы уже наблюдаем это в США — сейчас там регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки. А уж за 100 тыс. случаев в день мы точно перевалим. Такого не было ни разу за всё время пандемии», — сказал Нетесов «Известиям».

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России 13 января достиг 18%: в четверг зарегистрировано 21,2 тыс. новых случаев против 17,9 тыс. в среду. Антирейтинг регионов возглавила столица: в Москве за сутки заболели почти 5,5 тыс. человек — на 37% больше, чем днем ранее.

Иных объяснений резкого роста заболевших, кроме распространения штамма «Омикрон», нет, уверен Сергей Нетесов.

«В России этот штамм начал активно проявлять себя неделю назад — когда число заболевших им стало измеряться сотнями. Думаю, что заболеваемость коронавирусом сейчас начнет расти в полтора–два раза каждый день — поскольку примерно так сейчас происходит в Европе», — считает вирусолог.

Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процИсходящие ссылкиент вакцинации среди людей старше 60 лет — а именно они чаще всего умирают от последствий коронавирусной инфекции.

«Из статистики мы видим, что 90% умерших от ковида пожилых людей в РФ были не привиты. В группе риска и дети, поскольку их вакцинация в России еще не началась, а «Омикрон» вызывает у них заболевания намного чаще исходного, уханьского варианта», — напомнил Нетесов.

Другие прогнозы о масштабах новой волны пандемии – в материале «Известий»:

«У гребня волны: заболеваемость ковидом может достичь 500 тыс. в день»

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