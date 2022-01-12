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Эксперт допустил заражение всех людей штаммом «Омикрон»

Эксперт Фаучи допустил заражение всех людей штаммом коронавируса «Омикрон»
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Избежать заражения штаммом коронавируса «Омикрон» не удастся никому, однако вакцинированные легче перенесут заболевание. Такой прогноз в среду, 12 января, сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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«Омикрон» при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех. [Заражению], вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку», — сказал Фаучи каналу CNN.

При этом эксперт отметил, что вакцинированным гражданам скорее всего удастся избежать госпитализации и летального исхода, тогда как по непривитым «Омикрон» нанесет «главный удар».

Похожее мнение высказала и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок.

«Думаю, сложно оценивать то, что сейчас происходит: большинство людей заразится ковидом. И нам необходимо обеспечить гарантию того, что больницы сохранят свои функциональные возможности», — заявила Вудкок.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. Также глава государства указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, в среду Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

Путин добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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