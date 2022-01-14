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Мурашко предупредил о повышенном риске для беременных при «Омикроне»

Мурашко: беременные подвержены большему риску при «Омикроне», им рекомендуется привиться
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Беременные женщины больше подвержены риску при штамме коронавируса «Омикрон», им настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию. Об этом 14 января заявил на брифинге глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Беременность — это тоже в определенной степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не прошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности», — сказал глава ведомства.

Также Мурашко рассказал, что 15% заболевших — это дети. По его словам, особое внимание вызывают дети в возрасте до четырех лет и новорожденные.

Кроме того, министр оценил риск повторного заражения при штамме «Омикрон».

«Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма «Омикрон». Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации, что у пациентов, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз», — сказал Мурашко.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%. Она также рассказала, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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