Мурашко предупредил о повышенном риске для беременных при «Омикроне»

Беременные женщины больше подвержены риску при штамме коронавируса «Омикрон», им настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию. Об этом 14 января заявил на брифинге глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Беременность — это тоже в определенной степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не прошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности», — сказал глава ведомства.

Также Мурашко рассказал, что 15% заболевших — это дети. По его словам, особое внимание вызывают дети в возрасте до четырех лет и новорожденные.

Кроме того, министр оценил риск повторного заражения при штамме «Омикрон».

«Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма «Омикрон». Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации, что у пациентов, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз», — сказал Мурашко.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%. Она также рассказала, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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