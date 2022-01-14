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Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в РФ

Голикова: заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%
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Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%. Об этом 14 января заявила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, и видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных составила 96 076, количество положительных находок возросло на 20,2%», — сказала Голикова.

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Ранее в этот день Голикова рассказала, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вице-премьер отметила, что на этой неделе докладывала президенту России Владимиру Путину о ситуации с распространением нового штамма. В ходе совещания с российским лидером она указывала на высокую контагиозность штамма, а также на то, что на территории страны начали проявляться «тревожные тенденции».

Также в пятницу глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Он отметил, что сам был инфицирован «Омикроном», но благодаря защите вакцины не болел.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

12 января Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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