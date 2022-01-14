Голикова сообщила о приросте в 23,8 тыс. случаев COVID-19 на фоне «Омикрона»

В пятницу, 14 января, суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом журналистам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тыс., сегодня уже 23 820 случаев», — указала она.

Вице-премьер отметила, что на этой неделе докладывала президенту России Владимиру Путину о ситуации с распространением нового штамма. В ходе совещания с российским лидером она указывала на высокую контагиозность штамма, а также на то, что на территории страны начали проявляться «тревожные тенденции».

Ранее в этот день глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Он отметил, что сам был инфицирован «Омикроном», но благодаря защите вакцины не болел.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Он отметил, что по сравнению со штаммом «Дельта» у «Омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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