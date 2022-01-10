Прямой эфир
Мир
Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $213 млн
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Казахстан 10 января планирует выполнить 34 международных авиарейса
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Сюжет:

Казахстан 10 января планирует выполнить 34 международных авиарейса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане в понедельник, 10 января, не состоятся 18 международных рейсов, 34 — будут выполнены в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Познается в ОДКБ: какие задачи выполняют миротворцы в Казахстане
Более 70 самолетов военно-транспортной авиации РФ перебрасывают в страну силы из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана

Отмечается, что отменено 14 авиарейсов из аэропортов Алма-Аты и Актау в Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москву, Киев, Ургенч. При этом состоятся 15 полетов между Актау, Шымкентом, Туркестаном, Актобе и Дубаем, Стамбулом, Тбилиси, Ереваном, Ташкентом, Пхукетом.

Из Нур-Султана планируется 19 авиарейсов в Москву, Дубай, Варшаву, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет. Кроме того, отменены четыре рейса сообщением с Франкфуртом и Екатеринбургом, добавили в министерстве.

Всего, заявили в мининдустрии Казахстана, в понедельник запланировано 193 и внутренних, и международных рейса. При этом уточняется, что 102 из них отменено преимущественно из-за того, что не функционирует воздушная гавань в Алма-Ате.

Компаниями «Эйр Астана» и Fly Arystan будет совершено 134 полета, SCAT — 37, Qazaq Air – 22, сообщили в министерстве.

Днем ранее, в воскресенье, сообщалось об отмене 29 авиарейсов, при этом, отмечали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, планировалось совершить 38 полетов в штатном режиме.

Сообщалось об отмене в этот день перелетов между казахстанской столицей и Москвой, Жуковским и Стамбулом.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января. Вылететь и прибыть в страну можно только через аэропорт в Нур-Султане.

Вместе с этим российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы из РФ в Казахстан с датой вылета до 20 января, а также на рейсы из Казахстана в Россию до 21 января.

О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе, а также о том, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены, сообщалось 6 января. Позднее в тот же день телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт казахстанского Актобе возобновил работу в штатном режиме. Также авиасообщение было частично восстановлено в Нур-Султане. Так, 9 января из казахстанской столицы прибыли россияне и рассказали об остановке в регионах охваченной беспорядками страны.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее разрушили участники беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Позже стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021