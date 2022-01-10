Казахстан 10 января планирует выполнить 34 международных авиарейса

В Казахстане в понедельник, 10 января, не состоятся 18 международных рейсов, 34 — будут выполнены в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Отмечается, что отменено 14 авиарейсов из аэропортов Алма-Аты и Актау в Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москву, Киев, Ургенч. При этом состоятся 15 полетов между Актау, Шымкентом, Туркестаном, Актобе и Дубаем, Стамбулом, Тбилиси, Ереваном, Ташкентом, Пхукетом.

Из Нур-Султана планируется 19 авиарейсов в Москву, Дубай, Варшаву, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет. Кроме того, отменены четыре рейса сообщением с Франкфуртом и Екатеринбургом, добавили в министерстве.

Всего, заявили в мининдустрии Казахстана, в понедельник запланировано 193 и внутренних, и международных рейса. При этом уточняется, что 102 из них отменено преимущественно из-за того, что не функционирует воздушная гавань в Алма-Ате.

Компаниями «Эйр Астана» и Fly Arystan будет совершено 134 полета, SCAT — 37, Qazaq Air – 22, сообщили в министерстве.

Днем ранее, в воскресенье, сообщалось об отмене 29 авиарейсов, при этом, отмечали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, планировалось совершить 38 полетов в штатном режиме.

Сообщалось об отмене в этот день перелетов между казахстанской столицей и Москвой, Жуковским и Стамбулом.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января. Вылететь и прибыть в страну можно только через аэропорт в Нур-Султане.

Вместе с этим российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы из РФ в Казахстан с датой вылета до 20 января, а также на рейсы из Казахстана в Россию до 21 января.

О приостановлении работы аэропортов в городах Алма-Ата, Актау и Актобе, а также о том, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены, сообщалось 6 января. Позднее в тот же день телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт казахстанского Актобе возобновил работу в штатном режиме. Также авиасообщение было частично восстановлено в Нур-Султане. Так, 9 января из казахстанской столицы прибыли россияне и рассказали об остановке в регионах охваченной беспорядками страны.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее разрушили участники беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Позже стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.