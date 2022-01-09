Задержанный в Казахстане рассказал о предложенных ему $200 за участие в протесте

Один из задержанных в Казахстане рассказал, что он прилетел из Кыргызстана после того, как ему предложили около $200 за участие в протестах. Видео допроса в воскресенье, 9 января, опубликовал телеканал Qazaqstan.

«Первого числа со мной созвонились неизвестные люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тыс. тенге (около $200.— Ред.). Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — рассказал мужчина.

По его словам, ему купили билет на самолет, и 2 января он уже был в Алма-Ате.

«Меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал о чем они говорят. Когда митинг начался я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой и меня задержали», — рассказал задержанный.

Ранее 9 января и.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что во всех регионах страны ситуация в беспорядками стабилизирована. Также в МВД уточнили, что в Казахстане разграблено более 100 объектов торговли и банков, предварительный ущерб оценивается более, чем в 87 млрд тенге.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.