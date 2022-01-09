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МВД сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах Казахстана

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Во всех регионах Казахстана ситуация в беспорядками стабилизирована. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев.

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«На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов», — отметил он.

Также отмечается, что около 300 человек задержаны в Казахстане 6-7 января при попытке пересечь границу.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Также в МВД уточнили, что в Казахстане разграблено более 100 объектов торговли и банков, предварительный ущерб оценивается более, чем в 87 млрд тенге.

Ранее в воскресенье в МВД Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков в Казахстане задержали 5135 человек.

Кроме того, правоохранители завели 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

Как отметили в МВД, участники беспорядков в стране уничтожили более 400 автомобилей, из них 346 полицейских.

До этого в субботу говорилось о задержании радикалов в Жамбылской области Казахстана. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты автоматы, снайперская винтовка и пистолеты. У них также найдена крупная сумма денег — в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах.

Также стало известно о введении «красного» уровня террористической угрозы в Жамбылской области на юге Казахстана.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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