«Красный» уровень террористической угрозы введен в Жамбылской области Казахстана

«Красный» уровень террористической угрозы введен в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом в субботу, 8 января, сообщило местное издание «Орда».

Ранее в этот день стало известно о задержании вооруженных радикалов в Жамбылской области. У них изъят целый арсенал оружия: автоматы, снайперская винтовка и пистолеты.

В общей сложности правоохранители задержали 139 человек. У них также найдена крупная сумма денег — в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах.

По данным «Sputnik Казахстан», экстремисты снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотическими веществами.

Ранее в этот день вооруженные боевики ворвались в больницу в Алма-Ате и потребовали, чтобы врачи оказали медицинскую помощь их раненым сообщникам. Сотрудники и пациенты больницы не пострадали. Преступники покинули здание, оставив в нем раненых товарищей. Позже стало известно, что сотрудники казахстанских спецслужб забрали раненых боевиков из медучреждения.

Комендант Алма-Атинской области Серик Кудебаев заявил, что ситуация в Алма-Ате и области находится под контролем властей, однако в регионе продолжает действовать высший уровень террористической угрозы.

В МВД республики сообщили, что в ходе беспорядков были задержаны более 4,2 тыс. человек.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двух убитых военнослужащих. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков.

Помимо этого в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщили, что в Алма-Ате в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один подросток пострадал.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.