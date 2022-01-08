Число задержанных участников беспорядков в Казахстане выросло до 4266

Более 4,2 тысяч человек были задержаны в Казахстане в ходе беспорядков в стране. Об этом в субботу, 8 января, сообщает МВД республики.

«В ряде регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлены 4 тыс. 266 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди задержанных участников протеста есть иностранные граждане. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

В частности, в министерстве рассказали, что в одном из сел Алма-Атинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства.

В одном из микрорайонов Калкаман полицейские изъяли патроны, боеприпасы, похищенное имущество, рассказали в министерстве. Отмечается, что помимо этого правоохранителями был обнаружен схрон оружия в одном из населенных пунктов Жамбылской области. Среди найденного было несколько единиц автоматов и пистолетов.

Ранее в этот день граждан Казахстана предупредили, что преступники могут продолжать совершать нападения, в том числе используя форменное обмундирование сотрудников силовых органов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.