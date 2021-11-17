В РФ установлен максимум по числу выздоровевших после COVID-19 за сутки

В России число выздоровевших после COVID-19 за последние сутки выросло на 36 388, что составило максимум за весь период пандемии. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Так, за сутки выздоровели 2573 пациента в Санкт-Петербурге, 988 — в Якутии, 978 — в Самарской области, 866 — в Республике Крым, 814 — в Брянской области.

При этом также были зафиксирован рекордный показатель по числу летальных исходов из-за коронавируса — 1247.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 36 626 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785).

Днем ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что через три года COVID-19 может утратить способность порождать заболевания, превратившись в сезонную инфекцию.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский указал на то, что большая часть антител, образованных в результате перенесенного COVID-19, не способны защищать организм. Он подчеркнул, что иммунитет после прививки является более качественным и эффективным.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в стране за неделю увеличились на 6%, такую динамику он назвал хорошей.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова 10 ноября отметила, что уровень коллективного иммунитета коронавирусу составляет по России 48,4%. Она указала, что для эффективной борьбы с инфекцией необходим показатель 90–95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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