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Российский иммунолог предрек превращение COVID-19 в сезонное заболевание

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Через три года COVID-19 может утратить способность порождать заболевания, превратившись в сезонную инфекцию. Такой прогноз 16 ноября сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

«Коронавирус будет подстраиваться под иммунитет, а значит, расплатится своей патогенностью, но менее вероятно, что способностью распространяться. Распространяться он будет, но не сильно, потому что у него есть пределы», — уточнил Крючков.

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Он пояснил, что изначально репродуктивное количество по способности вируса охватить определенное число людей, у COVID-19 было равно трем. Российский иммунолог сделал предположение, что максимально этот показатель может увеличиться до 10–11 единиц.

Как отметил специалист, вирус найдет себе нишу и среди животных, вопрос пока только среди каких, но точно не водоплавающих.

Ранее, 15 ноября, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок разъяснил правила вакцинации для заболевших COVID-19. В соответствии с инструкциями к вакцинам, любое острое заболевание, включая COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины. Поэтому нужно выздороветь и подождать от двух до четырех недель, в зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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