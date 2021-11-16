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Вирусолог рассказал о неэффективности антител после COVID-19

Вирусолог Аграновский: большинство антител после COVID-19 не защищают организм
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Большая часть антител, образованных в результате перенесенного COVID-19, не способны защищать организм. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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«Иммунитет к коронавирусу лучше после прививки. Потому что, когда мы переболели, образуется много антител. Большая часть — это шлак, они не будут защищать», — подчеркнул он.

К неспособным защитить организм белковым структурам эксперт отнес антитела к белку нуклеокапсида вируса.

«А когда вы прививаетесь, вы получаете только белок шипа в течение короткого времени, и на него образуются нейтрализующие антитела, которые блокируют связывание вируса с рецептором. То есть иммунитет после прививки «Спутником» более качественный», — указал вирусолог.

12 ноября Аграновский назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Европе. По его словам, это связано с тем, что доминирующий «Дельта»-штамм только частично нейтрализуется антителами, которые вырабатываются в ответ на существующие вакцины.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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