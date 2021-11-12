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Вирусолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Европе

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Причина роста заболеваемости COVID-19 в Европе состоит в том, что доминирующий «Дельта»-штамм только частично нейтрализуется антителами, которые вырабатываются в ответ на существующие вакцины. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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По его словам, существующие вакцины разрабатывали два года назад под уханьский штамм. Он отметил, что со своей задачей они справляются хорошо, потому что падает смертность и количество тяжелых случаев течения болезни.

Изобретать вакцины против нового штамма, по мнению Аграновского, нет необходимости, пишет Lenta.Ru.

Накануне заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. По его словам, сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует каких-то дополнительных мер реагирования.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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