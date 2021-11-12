Вирусолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Европе

Причина роста заболеваемости COVID-19 в Европе состоит в том, что доминирующий «Дельта»-штамм только частично нейтрализуется антителами, которые вырабатываются в ответ на существующие вакцины. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, существующие вакцины разрабатывали два года назад под уханьский штамм. Он отметил, что со своей задачей они справляются хорошо, потому что падает смертность и количество тяжелых случаев течения болезни.

Изобретать вакцины против нового штамма, по мнению Аграновского, нет необходимости, пишет Lenta.Ru.

Накануне заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. По его словам, сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует каких-то дополнительных мер реагирования.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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