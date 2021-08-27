Прямой эфир
Мир
На месте взрывов в Кабуле усилили меры безопасности
Пресс-релизы
В Сочи пройдет посвященный инновациям международный форум
Спорт
Умер экс-футболист «Манчестер Сити» Уильямсон
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 170
Общество
Шойгу получил звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства
Армия
Танк Т-14 «Армата» получит искусственный интеллект
Мир
Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море
Мир
Лавров заявил о координации действий с союзниками по ОДКБ и ШОС по Афганистану
Экономика
В России в июле вырос спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рублей
Сюжет:

Совбез ООН осудил атаки у аэропорта Кабула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности ООН осудил атаки у аэропорта Кабула. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 27 августа, заявлении в Twitter.

«Члены Совета Безопасности осудили строжайшим образом ужасающие атаки вблизи международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле 26 августа 2021 года. <...> Члены Совета Безопасности выразили свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления тем, кто был ранен», — говорится в сообщении.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Совет Безопасности отметил, что исполнители, организаторы и спонсоры атак у аэропорта Кабула должны быть привлечены к ответственности.

Ранее в этот день источник сообщил, что пакистанские силы открыли огонь по афганцам, пытавшимся незаконно пересечь границу. В МИД России заявили об отсутствии данных об убитых при стрельбе у аэропорта Кабула.

Накануне в афганском Кабуле произошло сразу несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани, в результате подрыва заминированного автомобиля. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв, а к вечеру произошли еще два. Телеканал Al-Jazeera уточнил, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) усиливают меры безопасности на месте взрывов.

Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 170 человек.

Позднее стало известно, что последние два взрыва произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Президент США Джо Байден в тот же день взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи отметил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ реальна, Вашингтон готов к новым атакам.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 24 августа, прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела этого государства и тем более не станет втягивать свои вооруженные силы в конфликт «всех против всех». Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Глава государства также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021