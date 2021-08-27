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Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 170

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Число жертв взрывов, устроенных террористами-смертниками у аэропорта Кабула, достигло 170 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.

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Также сообщается. что среди погибших 13 американских военнослужащих, из которых 10 — морские пехотинцы.

Еще около 200 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 110 погибших.

Накануне президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. Американское правительство также обратилось к населению страны с призывом сплотиться, чтобы дать отпор террористам.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

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