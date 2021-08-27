Источник рассказал о стрельбе пакистанцев по беженцам из Афганистана

Пакистанские силы открыли огонь по афганцам, пытавшимся незаконно пересечь границу. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал источник «РИА Новости».

Как сообщается, в результате стрельбы три человека погибли, еще пятеро ранены.

Накануне, 26 августа, у входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Второй произошел возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

К вечеру в столице Афганистана прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти города заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Сообщалось, что число пострадавших в результате атак оценивается в 1338 человек. Погибли 103 человека — 90 афганцев и 13 американских солдат.

26 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Тем самым он прокомментировал ранее появившуюся в CNN информацию о том, что власти США намерены завершить миссию по эвакуации из Кабула через данное время.

23 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) призвали Соединенные Штаты вывести войска из страны до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Как рассказал Джон Кирби, по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования. Вместе с тем он вновь заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.