Число пострадавших при взрывах в Кабуле превысило 1,3 тыс. человек

Число пострадавших в результате серии взрывов в Кабуле превысило 1,3 тыс. человек, о чем стало известно в пятницу, 27 августа.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Афганистана, количество пострадавших в результате инцидента оценивается в 1338 человек.

Ранее этим же днем, 26 августа, число жертв атаки на кабульский аэропорт составило 103 человека, из которых 13 — военнослужащие Соединенных Штатов.

Американский президент Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев. Американское правительство также обратилось к населению страны с призывом сплотиться, чтобы дать отпор террористам.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.