Пентагон опроверг информацию о завершении эвакуации из Кабула через 36 часов

Операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Тем самым он прокомментировал ранее появившуюся в CNN информацию о том, что власти США намерены завершить миссию по эвакуации из Кабула через данное время.

«Операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии», — написал в четверг, 26 августа, на своей странице в Twitter Кирби.

Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало. Он также выразил надежду на то, что после 31 августа сохранится возможность для всех желающих покинуть Афганистан.

В тот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

За день до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон вывез 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.