В Воронеже взорвался автобус. Главное

В центре Воронежа вечером 12 августа произошел взрыв в салоне автобуса ПАЗ 4234, который остановился недалеко от остановки. По последним данным, пострадали 18 человек.

Всего в автобусе находилось более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты. Среди пострадавших есть те, кто получили тяжелые травмы — переломы и ожоги. Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. Детей среди пострадавших нет.

В настоящее время рассматривается несколько версий случившегося. Основная — неисправность технического оборудования. Изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе.

Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо. По некоторым данным, перевозчика ловили на незаконной установке такого оборудования, о чем свидетельствовали проверки МВД и Ространснадзора.

При этом, по предварительному осмотру метра происшествия, следов взрывчатых веществ там не обнаружили. Власти заявили, что ничто не указывает на теракт. Вместе с этим разрабатываются различные версии произошедшего.

По словам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда люди заходили в транспортное средство на остановке. Свидетели происшествия отмечают, что после взрыва люди находились в шоковом состоянии.

«Когда мы подошли, был едкий запах пропана, газа, я в этом не специалист. Около трех-четырех людей ходили перебинтованными, несколько человек находились в автобусе. Минут пять там находился, у многих было шоковое состояние. Две кареты скорой помощи подъехало», — сказал РЕН ТВ один из очевидцев.

В свою очередь девушка, которая в момент ЧП находилась в автобусе, рассказала о полученных травмах.

«То ли это ожог, то ли стружка туда впилась, в таких мелких порезах у меня до колен ноги. Болит грудная клетка, может, это от взрывной волны, я сидела на последнем сиденье, меня никуда не могло выбросить. И заложило уши», — отметила она.

Еще один пострадавший получил контузию, его временно оглушило. Молодого человека госпитализировали.

Пострадавшим до приезда скорой помощи пытались оказать помощь некоторые очевидцы. Один из них — местный житель Игорь. Он пытался помочь пострадавшей, которой в результате взрыва оторвало ногу. По его словам, для того, чтобы остановить кровотечение, женщине перетянули раны ремнями.

Также очевидцы помогли девушке, которую зажало между сидений. Ее удалось достать и вынести из салона. Сам 38-летний водитель ПАЗа в это время находился в шоковом состоянии и не понимал, что происходит.

После взрыва возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

Кроме того, на всех конечных остановках Воронежа организуют проверки пассажирского транспорта.

Пострадавшим от взрыва пообещали материальные компенсации. Поврежденную взрывом дорогу поручено восстановить.