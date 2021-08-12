Названа предварительная причина взрыва маршрутки в Воронеже

Предварительная причина инцидента с маршруткой в Воронеже — взрыв газового оборудования. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил представитель экстренных служб.

«Газовое оборудование взорвалось», — цитирует сообщение представителя спецслужб «РИА Новости».

Версия теракта в качестве причины произошедшего в настоящий момент не рассматривается, о чем сообщил вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.

«Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — цитирует сообщение главы администрации региона «Интерфакс».

О взрыве в маршрутке в Воронеже стало известно ранее в этот же день, 12 августа. По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация газа в баллонах.

По предварительным данным, пострадали 12 человек.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента.