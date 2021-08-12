Пять человек пострадали при взрыве газа в маршрутке в Воронеже. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование, установленное в транспортном средстве.

На месте происшествия работают экстренные службы, отметили на телеканале.

Накануне один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара, начавшегося после взрыва бытового газа.

Ранее, 28 июля, в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице в Барнауле, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Возгорания за газовым взрывом не последовало.