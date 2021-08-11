Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Краснодаре

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара, начавшегося после взрыва бытового газа в ночь на среду. Об этом 11 августа написал мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр Первой краевой клинической больницы», — сообщил он.

Как рассказал мэр, в доме проживали 53 человека, среди них — 10 детей. Пункт временного размещения, который ранее планировали обустроить в гостинице «Кавказ», поменяли на гостиницу «Москва».

Ранее Первышов сообщил, что предварительной причиной пожара является взрыв бытового газа.

Кроме того, градоначальник рассказал, что был создан оперативный штаб под руководством его заместителя Андрея Дорошева. На месте введен локальный режим ЧС, работают сотрудники Службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю.

В данный момент специалисты проводят оценку состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб и постановить, пригоден ли дом для проживания.

Отмечается также, что жителям положена компенсация.

Около полуночи диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании. В МЧС сообщили, что площадь пожара составила около 50 кв. м, его удалось ликвидировать к 01:33 мск.

Ранее, 28 июля, в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице Барнаула, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Возгорания за газовым взрывом не последовало.