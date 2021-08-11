После взрыва газа в многоквартирном доме в Краснодаре произошел пожар

После взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара произошел пожар. Об этом в среду, 11 августа, сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Этой ночью произошел пожар в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе, 1 в Пашковской. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Жителям предоставлено временное проживание в гостинице «Кавказ»»,— написал Первышов.

Как рассказали журналистам в ГУ МЧС России по региону, около полуночи диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании. Позднее было установлено, что произошло возгорание квартиры в четырехэтажном жилом здании.

Отмечалось, что площадь пожара составила около 50 кв. метров, его удалось ликвидировать к 01:33 мск.

Ранее, 4 августа, жителей пятиэтажного дома в городе Благодарном на Ставрополье эвакуировали после взрыва бытового газа на первом этаже. Сообщалось, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет

28 июля стало известно, что в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице Барнаула, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за газовым взрывом не последовало.