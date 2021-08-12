Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже увеличилось до 12

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва газа в маршрутке в Воронеже, сообщили в городской станции скорой помощи.

«Двенадцать пострадавших ориентировочно», — сказал ТАСС дежурный станции.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Ранее, 28 июля, в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице Барнаула, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Возгорания за газовым взрывом не последовало.