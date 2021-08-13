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Один из пострадавших получил контузию при взрыве в маршрутке в Воронеже

Эксперты не выявили следов взрывчатых веществ в автобусе в Воронеже

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Эксперты не обнаружили следов взрывчатых веществ в автобусе в Воронеже, в котором накануне произошел взрыв. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал источник.

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«Согласно предварительным данным проведенного на месте происшествия исследования бризантных взрывчатых веществ не обнаружено»,— сообщил источник «Интерфакса».

Как, в свою очередь, рассказал источник «RT», причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование транспорта с бензинового на газовое топливо.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.

Кроме того, появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.

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