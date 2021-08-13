Эксперты не выявили следов взрывчатых веществ в автобусе в Воронеже
Эксперты не обнаружили следов взрывчатых веществ в автобусе в Воронеже, в котором накануне произошел взрыв. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал источник.
«Согласно предварительным данным проведенного на месте происшествия исследования бризантных взрывчатых веществ не обнаружено»,— сообщил источник «Интерфакса».
Как, в свою очередь, рассказал источник «RT», причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование транспорта с бензинового на газовое топливо.
Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.
Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.
Одна из пассажирок автобуса также рассказала, что произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.
Кроме того, появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате случившегося пострадали 18 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.