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Водитель маршрутки рассказал о взрыве в Воронеже

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Водитель маршрутки, в которой произошел взрыв газа в Воронеже, поделился подробностями произошедшего. Об этом он рассказал в четверг, 12 августа.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло», — цитирует водителя транспортного средства телеканал РЕН ТВ.

Он добавил, что после произошедшего очевидцы взрыва сразу кинулись на помощь пострадавшим пассажирам.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

Всего, по данным замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игоря Воробьёва, в результате взрыва пострадали 16 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.

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