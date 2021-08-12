Одна из пострадавших при взрыве в Воронеже скончалась
Одна из женщин, пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже скончалась. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 12 августа.
Как уточняется, жертвой инцидента стала 35-летняя Ирина.
В результате взрыва женщина лишилась ноги.
Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.
Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.
Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.
Всего по данным замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игоря Воробьева в результате взрыва пострадали 14 человек.