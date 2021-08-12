Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже увеличилось до 14

Не менее 14 человек получили ранения при взрыве в маршрутке в Воронеже. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игорь Воробьев.

«У нас 14 человек доставлены в областную больницу №1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами. Но на месте еще работают бригады скорой помощи», — заявил Воробьев «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что состояние одной из пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента.