Одна из пострадавших при взрыве в Воронеже находится в тяжелом состоянии
Состояние одной из пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже крайне тяжелое, женщине оторвало голени, сообщил представитель городской службы скорой медицинской помощи.
«Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней», — сказал он ТАСС.
По данным РЕН ТВ, одной из женщин, находившихся в салоне автобуса, оторвало ногу в результате взрыва. Ее госпитализируют, состояние оценивается как тяжелое.
При этом ранее в службе медицинской помощи сообщили о 12 пострадавших.
Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.
Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Очевидцы слышали громкий взрыв, а также видели женщину с оторванными ногами.