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Одна из пострадавших при взрыве в Воронеже находится в тяжелом состоянии

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Состояние одной из пострадавших при взрыве газа в маршрутке в Воронеже крайне тяжелое, женщине оторвало голени, сообщил представитель городской службы скорой медицинской помощи.

«Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней», — сказал он ТАСС.

По данным РЕН ТВ, одной из женщин, находившихся в салоне автобуса, оторвало ногу в результате взрыва. Ее госпитализируют, состояние оценивается как тяжелое.

При этом ранее в службе медицинской помощи сообщили о 12 пострадавших.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Очевидцы слышали громкий взрыв, а также видели женщину с оторванными ногами.

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