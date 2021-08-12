Опубликован предварительный список пострадавших в Воронеже

Телеканал РЕН ТВ опубликовал предварительный список пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже.

На данный момент известно, что травмы получили: Лихачева, 1952 г.р.; Л. Золотарева, 1979 г.р.; Т. Павлова, 1986 г.р.; Т. Волкова, 1983 г.р.; Т. Иванова, 1966 г.р.; А. Стерцко, 1997 г.р.; Ирина; Н. Овчинников 2000 г.р.; Н. Дедова 1972 г.р.; Е. Булычева 2003 г.р.; Е. Татаринцева 2002 г.р.

Отмечается, что личности остальных пострадавших предстоит установить.

Всего по данным замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игоря Воробьева в результате взрыва пострадали 14 человек. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента.