Очевидец рассказал о взрыве маршрутки в Воронеже

Очевидец рассказал о взрыве, который прогремел вечером в маршрутном автобусе в Воронеже. Об этом в четверг, 12 августа сообщает РЕН ТВ.

«Подошел, автобус был взорван, подъехали МЧС. У женщины оторвало две ноги, трое были зажаты под сиденьями, в сиденьях», — заявил очевидец в беседе с телеканалом.

По его словам, рядом с местом взрыва был едкий запах пропана.

«Около трех-четырех людей ходили перебинтованными, несколько человек находились в автобусе. Минут пять там находился. У многих было шоковое состояние. Две кареты скорой помощи подъехало», — заключил очевидец.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва газа в маршрутке в Воронеже.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.