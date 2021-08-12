Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 16 человек
Число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже увеличилось до 16 человек — умер еще один пострадавший. Об этом сообщает ТАСС.
До этого скончалась 35-летняя женщина по имени Ирина. Из-за взрыва она лишилась ноги.
Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.
Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.
Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.