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Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 16 человек

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Число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже увеличилось до 16 человек — умер еще один пострадавший. Об этом сообщает ТАСС.

До этого скончалась 35-летняя женщина по имени Ирина. Из-за взрыва она лишилась ноги.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал РЕН ТВ житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

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