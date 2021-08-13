Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 18 человек
Количество пострадавших в результате взрыва газа в маршрутке Воронеже возросло до 18 человек. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Число пострадавших выросло до 18, из них умерла одна женщина», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале регионального губернатора.
Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.
Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.
Также в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.
Всего по данным замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игоря Воробьева в результате взрыва пострадали 16 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.