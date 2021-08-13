Пассажирка взорвавшейся маршрутки поделилась подробностями инцидента

Грохот, вспышка, железная стружка и невозможный дым — такими подробностями поделилась Вера, одна из пассажиров воронежской маршрутки, где произошел взрыв газа. Об этом она рассказала в пятницу, 13 августа.

Девушка находилась в маршрутке около двух минут до того, как прогремела взрывная волна. Она не смогла точно сказать, насколько далеко от нее произошел взрыв, но указала, что ощутить его удалось достаточно хорошо.

Сначала послышался грохот, а после него — вспышка. От произошедшего у девушки заложило уши, а ноги покрылись мелкими порезами — то ли последствия разлетевшихся железной стружки и стекол, которые покрыли собеседницу, то ли ожогов.

«Произошел взрыв, очень много пострадавших, всё было в крови, в стеклах, в стружке какой-то железной, дым был вообще невозможный. Очень много людей, у которых конечности повреждены, кто-то обгорел, девушки две вообще лежали, не знаю, то ли их выкинуло, то ли их вынесли», — поделилась Вера в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

В салоне автобуса началась паника, вспоминает Вера. Одни пассажиры выбирались из маршрутки самостоятельно, а тем, кто не мог, помогали очевидцы инцидента. Первые мгновения девушка ничего не осознавала, только ощущение переломанных ног, которое было вызвано окровавленностью конечностей. Однако ей удалось подняться и выбраться из транспортного средства.

Вера также пожаловалась на боль в грудной клетке, предположительно, по причине сильной взрывной волны. Она не стала обращаться за помощью в больницу: в панике села в другой автобус, где ей дали «то ли валидол, то ли корвалол» и помогли успокоиться. Одна из женщин сопроводила Веру до подъезда, домой.

«Вообще, когда произошел взрыв, паника началась, все начали выбегать, кто смог. Всех начали выталкивать, люди начали тоже подбегать всех вытаскивать из маршрутки на улицу. Сначала я вообще не поняла, думала, у меня ноги переломаны, потому что всё было в крови. Потом я встала, поняла, что с ногами всё нормально, отошла в сторону, там девушки сидели, у одной с головой что-то было, у второй сильно окровавлены ноги. Я потом пришла в себя, увидела, паспорт валялся, начала искать телефон. Люди телефоны начали собирать, их раздавать», — поделилась воспоминаниями собеседница.

По случайности Вера подобрала телефон Ангелины — еще одной пострадавшей, которая тоже была во взорвавшемся автобусе и сейчас, вероятно, находится в больнице. В настоящее время девушка отвечает на звонки родных госпитализированной.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Как рассказал житель Воронежа, в месте происшествия ощущался едкий запах газа. Водитель транспортного средства сообщил, что очевидцы взрыва автобуса сразу бросились на помощь пассажирам.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия инцидента, и список пострадавших по итогу взрыва.

Всего, по данным замначальника Центра медицины катастроф по Воронежской области Игоря Воробьёва, в результате взрыва пострадали 16 человек. Одна из участниц инцидента, которой оторвало ногу, скончалась.